XGIMI presenta quattro proiettori: spiccano l'adorabile Elfin Flip e le certificazioni Netflix!

Andiamo a scoprirli tutti, perché per due di loro arriva anche la certificazione Netflix , con tanto di tasto dedicato, oltre ad avere fattori di forma più versatili che li inseriranno probabilmente tra i migliori proiettori sul mercato .

Serie HORIZON S: luminosità fino a 3100 Lumen ISO

A dicembre 2023 avevamo recensito l'ottimo HORIZON Ultra, e ora XGIMI rilancia con i promettenti HORIZON S Max e HORIZON S Pro, che rappresentano un'evoluzione della famiglia.

Nuovo design e specifiche tecniche aggiornate per un'esperienza cinematografica ancora più immersiva.

Entrambi i modelli della Serie HORIZON S si caratterizzano per l'introduzione del nuovo supporto integrato completamente rotabile, che consente un'inclinazione orizzontale di 360° e una verticale di 135°, per proiettare i contenuti in qualsiasi direzione.

Sia HORIZON S Max che HORIZON S Pro integrano la tecnologia all'avanguardia Dual Light 2.0 di XGIMI, che combina un laser a tre colori con un sistema di illuminazione ibrido a LED.

Questa configurazione offre immagini 4K straordinarie, caratterizzate da un'elevata accuratezza cromatica (ΔE<1) e da un eccezionale rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1.