Si chiama Project Astra e promette di diventare la vostra ancora di salvezza quotidiana. Ovviamente stiamo parlando di una nuova funzionalità legata a Google Gemini e all'ecosistema d' intelligenza artificiale di Google, capace di usare il riconoscimento visivo come mai fatto prima d'ora. Una sorta di risposta diretta a GPT-4o e alle novità presentate ieri sera da OpenAI, che dimostra come Google voglia fare sul serio con l' AI multi-modale .

Project Astra: cos'è e come funziona

L'assistente è integrato direttamente all'interno di un Google Pixel , e sfrutta la fotocamera dello smartphone per visualizzare ed interpretare tutto ciò che viene inquadrato. Non solo, perché l'utente può interagire con l'assistente tramite comandi vocali , chiedendo informazioni relative a quello che viene inquadrato, anche indicando elementi specifici.

E cosa può fare Project Astra per voi? Potenzialmente di tutto. Grazie alla funzionalità multi-modale , è capace di riconoscere il paesaggio fuori dalla finestra, risolvere una formula matematica, leggere e interpretare una parte di codice, riconoscere le parti di un altoparlante, inventarsi nomi simpatici per gli animali domestici.

Ma non finisce qui. Project Astra funziona anche su smart glasses , quelli dotati di videocamera e microfono. L'esperienza utente sembra molto intuitiva: con gli occhiali inquadrate la scena davanti a voi e con la voce chiedete quello che volete a Gemini.

Se volete vedere in azione le capacità di Project Astra, a seguire trovate il primo video ufficiale rilasciato da Google.

Sono due le cose più impressionanti di questa demo. Da una parte l'incredibile interattività e proattività di Project Astra, che sembra poter passare da un'operazione all'altra in maniera fluida e naturale. Dall'altra la latenza quasi nulla , ancora più accentuata dal fatto che il sistema debba riconoscere una scena visivamente, processare le informazioni, produrre un risultato e comunicarlo all'utente. Tutto questo avviene in pochissimi istanti.

Project Astra è davvero bello come sembra?

Come detto, la demo di Project Astra è davvero impressionante e, a tratti, difficile da credere. Abbiamo già avuto brutte sorprese con i sistemi d'intelligenza artificiale di Google, con grandi promesse che non si sono poi avverate. Questa volta dobbiamo crederci?

Google ha dichiarato che il progetto è ancora in sviluppo, ma alcune delle funzionalità mostrate arriveranno sui prodotti Google entro la fine dell'anno. Si parla di pochi mesi, dunque, un lasso di tempo brevissimo per implementare bene una funzionalità complessa come questa.