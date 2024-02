Allungare la vita delle nuove batterie al litio sarà un gioco da ragazzi

La batterie al litio-metallo sono una nuova tipologia di batterie, differenti dalle batterie agli ioni di litio che troviamo attualmente sulla maggior parte dei dispositivi dotati di batterie ricaricabili, che prevedono l'integrazione di un anodo in litio metallico elettrolitico invece che un anodo in grafite, come avviene per le batterie al litio convenzionali.

Arrivano delle interessanti novità dalla ricerca che viene condotta sulle diverse tecnologie per le batterie. Si tratta di un argomento molto rilevante, visto il crescente interesse dell'industria nei confronti dei veicoli elettrici . Da Stanford arriva uno studio che indica come prolungare la durata delle batterie al litio-metallo .

Questo si traduce in una capacità di immagazzinare energia che è doppia rispetto a quanto avviene per le batterie convenzionali. Il motivo per cui le batterie al litio-metallo non sono ancora usate in massa consiste nella ridottissima capacità di resistere nel tempo ai cicli di carica e scarica. Questo perché il litio metallico elettrolitico si degrada velocemente e questo implica che nel tempo la batteria immagazzinerà sempre meno energia.

Un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori della Stanford University e pubblicato su Nature mostra come sarà possibile prolungare la durata delle batterie al litio-metallo semplicemente lasciandole riposare. Questo perché i detriti del litio metallico degradato tenderebbero a decomporsi con il tempo, a batteria scarica.

In poche parole, basterebbe scaricare completamente la batteria e lasciarla riposare per ripristinare la sua capacità originaria di accumulare energia che, ricordiamo, è superiore rispetto alle classiche batterie agli ioni di litio. In altre parole, la capacità delle batterie al litio-metallo può essere ripristinata senza particolari processi, basta lasciare le batterie scariche a riposo per un certo tempo.

La ricerca ha anche messo in evidenza come l'applicazione di una fase di riposo per le batterie dei veicoli elettrici non è un'utopia. Analizzando i dati dei conducenti che si trovano quotidianamente nel traffico delle metropoli è emerso come le auto si ritrovano ferme per lunghi periodi di tempo.

Non è escluso quindi che, con opportune implementazioni tecniche di celle che si attivano in maniera asincrona, le batterie al litio-metallo potranno fare la differenza nel settore dei veicoli elettrici nel prossimo futuro. Se siete curiosi, potete trovare tutti i dettagli tecnici dello studio a questo indirizzo.