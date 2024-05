Nuova promo CoopVoce a tempo con 200 Giga a 7,90 euro: come attivarla

L'offerta in questione si chiama CoopVoce Evo 200 , e sarà disponibile per un tempo limitato all'attivazione. Andiamo a vedere cosa include:

CoopVoce l'ha fatto di nuovo. L'operatore ha lanciato una nuova offerta mobile particolarmente vantaggiosa per coloro che sono alla ricerca di un ricco bundle di traffico dati.

CoopVoce Evo 200

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G (su rete TIM).

di traffico dati fino alla velocità del 4G (su rete TIM). Tariffa mensile pari a 7,90 euro al mese.

al mese. Servizi LoSai di Coop e Chiama ora inclusi.

Nessun contributo di attivazione.

Primo mese gratis, spedizione a domicilio della SIM gratis.

Insomma, appare chiaro che l'offerta di CoopVoce è particolarmente vantaggiosa perché permette di avere un ricco bundle di traffico dati e traffico telefonico a un prezzo di 7,90 euro. L'offerta inoltre prevede anche la possibilità di avere il primo mese in regalo, e nessun costo per l'attivazione o per l'acquisto della nuova SIM.

L'offerta CoopVoce EVO 200 sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell'operatore, non vengono menzionate particolari vincoli sulla portabilità del numero, quindi interpretiamo che potranno attivarla anche coloro che vogliono conseguire un nuovo numero.

Per approfittarne dovrete essere rapidi, visto che si tratta di un'offerta a tempo. Ci sarà tempo fino al prossimo 19 giugno per attivarla. Qui sotto trovate il pulsante diretto per procedere all'attivazione online.

COOPVOCE EVO 200 | ATTIVAZIONE ONLINE