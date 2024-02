Non lasciatevi sfuggire la promozione di Disney+: stanno arrivando The Marvels, Shōgun e tanto altro!

Amate film e serie TV Disney? Il gigante dello streaming saluta l'arrivo della primavera con un'offerta imperdibile, perfetta per sfruttare i nuovi contenuti che stanno per approdare sulla piattaforma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come abbonarsi a Disney+.

Partiamo dalla promo. A partire da oggi, 29 febbraio, e fino al 14 marzo, i nuovi clienti e chi riattiverà la sottoscrizione possono abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a 1,99 €/mese per tre mesi, con un risparmio totale di 12 € per i primi tre mesi rispetto all'attuale prezzo mensile.

Alla scadenza dei tre mesi, a meno che non si disdica prima l'abbonamento, si pagheranno 5,99 euro al mese. Ricordiamo infatti che Disney+ offre tre piani, uno Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, uno Standard da 8,99 euro al mese e uno Premium da 11,99 euro al mese.