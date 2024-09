Promo imbattibile per Disney+: 1,99 euro per 3 mesi, come attivarla

Disney+ è sicuramente tra le piattaforme di streaming multimediali più popolari nel mercato italiano, e offre un catalogo ormai completo non solo limitato ai contenuti per i più piccoli. Nelle ultime ore è arrivata una nuova promo per Disney+ , particolarmente interessante perché parte da 1,99 euro .

Come attivare Disney+ a 1,99 euro per tre mesi

La nuova offerta appena lanciata da Disney+ è diretta esclusivamente ai nuovi abbonati, ovvero a coloro che non hanno attivato l'abbonamento in precedenza sulla piattaforma con il proprio account. Non sarà quindi possibile accedervi se siete già abbonati a Disney+, ma vale se invece siete stati abbonati in passato e avete disattivato l'abbonamento.

La promo di Disney+ permette di abbonarsi alla piattaforma pagando 1,99 euro per i primi tre mesi. Questo significa che pagando in una sola occasione 1,99 euro avrete tre mesi abbonamento alla piattaforma di streaming multimediale.

L'offerta appena lanciata riguarda esclusivamente il piano con pubblicità di Disney+, quello che prevede la visualizzazione di contenuti pubblicitari durante la visione. Si tratta del piano che di norma costa 5,99 euro al mese. Se volete saperne di più, vi ricordiamo la guida con tutti gli abbonamenti disponibili per Disney+.

In ogni caso, pagando 1,99 euro si avrà accesso al catalogo completo per i primi tre mesi di abbonamento. Sicuramente un ottimo incentivo per provare la piattaforma e scoprire i contenuti che offre, se ancora non la conoscete.

L'attivazione della promozione non prevede vincoli. Tutti gli utenti potranno quindi disdire l'abbonamento in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Se non si procede alla disattivazione, al termine dei tre mesi in promozione arriverà il rinnovo automatico a 5,99 euro al mese.

Se vi interessa la nuova promo Disney+ dovrete essere abbastanza rapidi, visto che c'è tempo fino al 27 settembre. Qui sotto trovate il pulsante per attivare la promo e abbonarvi.

PROMO DISNEY+ a 1,99 EURO