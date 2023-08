La nuova promo NOW Pass Sport è meno allettante, ma sempre conveniente

NOW, la piattaforma streaming video di Sky e una delle migliori alternative a Netflix, ha rinnovato da ieri il proprio pacchetto di offerte, e tra queste spicca la nuova proposta per Pass Sport a 9,99 euro al mese per 12 mesi (sapete come scoprire chi altro sta usando i vostri servizi di streaming?). Ma il servizio ha lanciato anche promo per Pass Entertainment e Cinema, con inclusa anche la nuova opzione Premium: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova promo Pass Sport

Se infatti fino al 27 agosto i nuovi clienti (cioè che attivano un nuovo account) potevano sottoscrivere il piano Pass Sport a 7,99 euro al mese per i primi 6 mesi, ora con la promo attuale otterrete il piano a 9,99 euro al mese per 12 mesi (con obbligo di mantenerlo per quel periodo), allo scadere dei quali passerà automaticamente a 14,99 euro al mese. L'offerta sarà attivabile fino al 27 settembre 2023, salvo proroghe. Ricordiamo che Pass Sport potete guardare in diretta la Serie A TIM 2023-2024 con 3 partite su 10 ogni giornata e la UEFA Champions League 2023-2024 con 121 partite su 137 a stagione, oltre a tutti i Gran Premi di Formula 1 fino alla fine della stagione 2027, a tutta la MotoGP fino alla fine della stagione 2025, il Tennis internazionale (incluso Wimbledon fino al 2026), la NBA e una selezione di partite del basket europeo. Purtroppo però con il Pass Sport non sarà possibile fruire della visione su due dispositivi in contemporanea e non è inoltre prevista la visione di contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie e la fruizione con Audio Dolby Digital 5.1.

Pass Entertainment e Pass Cinema, dettagli su Premium