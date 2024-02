Promo di San Valentino per ho. Mobile: come ricevere 5 euro in omaggio

La promozione di ho. Mobile prevede la possibilità di ricevere 5 euro di credito omaggio per tutti coloro che attiveranno una delle nuove offerte dell'operatore (ecco le migliori offerte mobile sotto i 10 euro ).

San Valentino si avvicina inesorabile e fioccano le prime promozioni per l'occasione. Oggi parliamo di ho. Mobile , l'operatore virtuale attivo in Italia su rete Vodafone (ecco le migliori offerte mobile del momento ), che ha appena lanciato una promozione che riguarda i nuovi clienti .

Per riscattare i 5 euro di credito in omaggio basterà inserire il codice che trovate proprio qui sotto in fase di sottoscrizione della nuova offerta. La procedura di sottoscrizione e attivazione della nuova offerta potrà essere effettuato online, sul sito ufficiale dell'operatore.

#valentinho5

Dunque, inserendo questo codice in fase di sottoscrizione della nuova offerta, che dovrà essere effettuata con richiesta di portabilità del numero dal precedente operatore, si riceveranno i 5 euro di credito telefonico in omaggio dopo il primo rinnovo dell'offerta.

Sarà quindi necessario attendere che la portabilità venga completata e che venga addebitata la prima tariffa mensile.

La promozione ho. Mobile è già attiva e lo sarà fino al prossimo 29 febbraio. Per approfittarne qui sotto trovate il link diretto al sito ufficiale ho. Mobile, dove sarà possibile scegliere l'offerta da attivare.