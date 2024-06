Promo Telepass nei negozi Vodafone con 18 mesi gratis: come aderire

Se siete in procinto di attivare un nuovo servizio per il pedaggio autostradale, allora vi interesserà parecchio la nuova iniziativa promozionale lanciata da Vodafone e Telepass.

Nelle ultime ore infatti Telepass ha comunicato la nuova promo per chi intende attivare un nuovo contratto per il suo servizio di telepedaggio, la quale sarà disponibile in alcuni negozi Vodafone.

Nuova promo Telepass in Vodafone

L'iniziativa si chiama Telepass nei Vodafone Store e prende la possibilità di avere un periodo di canone gratuito esteso per chi attiva Telepass Family, il piano base dei servizi offerti da Telepass. Nello specifico, si parla di 18 mesi di canone gratuito. Andiamo a vedere le opzioni disponibili:

18 mesi di canone gratuito per chi attiva Telepass Family . Dopo il periodo gratis, il servizio si rinnoverà automaticamente a 11,70 euro a trimestre, ovvero 3,90 euro al mese.

. Dopo il periodo gratis, il servizio si rinnoverà automaticamente a a trimestre, ovvero 3,90 euro al mese. 18 mesi di canone gratuito anche per chi attiverà il servizio di assistenza stradale valido in tutta Italia ed Europa contestualmente a Telepass Family. Successivamente, il servizio di assistenza stradale si rinnoverà a 8,40 euro a trimestre, ovvero 2,80 euro al mese.

Requisiti e attivazione

Ma attenzione, perché l'offerta non sarà attivabile da tutti.

La promozione sarà infatti accessibile solo a coloro che non sono clienti Telepass Family, e che nei 6 mesi antecedenti non abbiano già avuto contratti Telepass Family.

Per attivare l'offerta sarà necessario recarsi in uno degli store Vodafone aderenti all'iniziativa. A questo indirizzo trovate tutti gli store Vodafone che sostanzialmente sono diventati dei Telepass Point, ovvero in grado di supportare anche altre operazioni, come restituire il vecchio dispositivo, cambiarlo, aggiungere o personalizzare i servizi attivi.