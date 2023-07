Super promo di Vodafone: buono Amazon da 100 euro con la rete fissa!

Vodafone si conferma protagonista nel settore delle offerte telefoniche, e non solo per quanto riguarda le offerte mobile. Nelle ultime ore l'operatore rosso ha lanciato una promozione davvero invitante per chi intende attivare un'offerta di linea fissa.

La nuova iniziativa promozionale di Vodafone infatti è diretta a coloro che intendono attivare una nuove offerta di rete fissa. Nello specifico, tutti coloro che aderiranno alla promozione riceveranno un buono Amazon da ben 100 euro.