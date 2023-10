Promozione di CoopVoce per Halloween: attivazione e primo mese gratis

Per quanto riguarda le offerte principali coinvolte, si tratta di:

CoopVoce , in vista di Halloween , sta proponendo una promozione online che consente attivazione e primo mese gratuito con le offerte della gamma Evo (soltanto se si richiede la portabilità). Questa iniziativa è disponibile fino al 1° novembre ed i nuovi utenti dovranno inserire il codice promozionale "HALLOWEEN23" durante l'acquisto. In particolare, occorrerà aprire la pagina dedicata ad una delle offerte coinvolte e poi scegliere di conservare il proprio numero di telefono.

Grazie a questa speciale iniziativa per Halloween, gli utenti ottengono spedizione, attivazione e primo mese gratuito.

In condizioni normali, invece, l'attivazione online con spedizione della SIM a casa richiede un contributo iniziale di 10€ nonché il pagamento del primo mese anticipato dell'offerta; la promozione online con ritiro della SIM presso un negozio, invece, comporta una spesa di 10€ per la scheda ed una prima ricarica minima per saldare il primo mese anticipato dell'offerta.