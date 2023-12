In promozione NOW Pass Sport, ma solo per poco tempo: ecco tutti i dettagli

NOW ha lanciato una promozione sul Pass Sport, ovvero il pacchetto che consente di vedere in streaming lo sport di Sky, inclusa la UEFA Champions League. In particolare, la promozione, attivabile fino al 13 dicembre, permette di ottenere uno sconto sul costo del primo mese. I nuovi clienti, quindi, senza l'opzione Premium, potranno pagare il primo mese solo 5,99 euro. Successivamente, l'offerta si rinnoverà al costo mensile di 14,99 euro. Se il cliente invece sceglierà questa offerta ma con vincolo di permanenza di un anno, il pacchetto costerà 9,99 euro al mese per il primo anno.

Inoltre, il pacchetto NOW Pass Sport viene offerto anche con l'opzione Premium inclusa. In questo caso, senza vincolo di permanenza, il prezzo mensile risulta di 19,99 euro al mese, mentre con il vincolo di cui sopra il canone mensile scende a 15,99 euro (sempre per i primi 12 mesi). Per quanto riguarda i contenuti, questo pacchetto consente la visione di tutto lo sport di Sky, inclusa la Formula 1 e la MotoGP.