Ecco le nuove CPU e GPU ARM per i telefoni del 2025: un grande salto generazionale?

ARM ha annunciato le CPU e GPU che arriveranno sui telefoni del 2025. Notevoli i miglioramenti prestazionali evidenziati, nell'ordine del 37% per le CPU e del 36% per le GPU, con novità riguardanti anche il ray tracing.

Non solo, ma c'è anche una maggiore attenzione all'implementazione del design per permettere ai produttori di portare sul mercato i loro dispositivi più velocemente.