Il prossimo Prime Day sarà un "Big Deal"

Annunciato dall'azienda e dal capo della divisione Amazon Stores, Doug Herrington , proprio ieri, l'evento si terrà questo ottobre e si chiamerà Prime Big Deals Days (e forse sarà il momento giusto per dare un'occhiata alla nostra guida su come iscriversi a Prime ).

Non è passato neanche un mese dallo scorso Prime Day , tra l'altro il più ricco di sempre, che Amazon già prepara il prossimo evento di sconti dedicati agli iscritti Prime (sapete come funziona prova prima, paga poi ?).

Le giornate di sconti, che promettono di portare agli utenti Prime le migliori offerte di Amazon della stagione, si svolgeranno in 19 Paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Al momento Amazon non ha svelato altri dettagli, tra cui il giorno di inizio dell'evento, ma ha promesso di condividere maggiori informazioni man mano che ci avvicineremo alla data fatidica.

In ogni caso, dopo il successo del Prime Day di luglio, l'attesa è alle stelle. Ricordiamo alcuni numeri dell'ultimo evento, giusto per comprendere le sue dimensioni: globalmente, durante il Prime Day 2023 sono stati venduti più di 375 milioni di prodotti, per un risparmio per i clienti quantificato in 2,5 miliardi di dollari.

E visto che il motto di quest'anno è Big Deal, letteralmente grande affare, non fatichiamo a immaginare che Amazon voglia superarli.