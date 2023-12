La protezione della batteria della One UI 6.1 non sarà un'esclusiva dei Galaxy S24

I Galaxy S24 porteranno con sè una ventata di freschezza, tra cui anche la One UI 6.1 , che grazie all' intelligenza artificiale potrà essere uno strumento di supporto determinante nella vita quotidiana, perché potrà aiutare con le note, con le chiamate e anche con la gestione della batteria .

Il 2024 sta per iniziare e Samsung ha già delle novità pronte per i suoi utenti. Non parliamo solo dell'arrivo dei nuovi Galaxy S24 , ma di una funzionalità che coinvolgerà molti smartphone dell'azienda coreana.

Infatti, questa funzione di protezione della salute della batteria sarà presente nella One UI 6.1, ma sarà possibile vederla anche su altri smartphone, su cui è attiva la One UI 6.0. A svelarlo ci ha pensato il leaker Tarun Vats con un post su X, dove spiega che bisogna scaricare l'app Activity Launcher dal Play Store, all'interno della quale cercare "Battery Protection Activity" e attivarla.

Una volta avviata, darà la possibilità di scegliere tra tre opzioni:

Basic protection : permette di caricare lo smartphone fino al 100%, dopodichè la ricarica si interrompe e ricomincia quando la batteria è scesa al 95%. Questo processo si ripete finché il dispositivo non viene scollegato dal caricabatterie.

: permette di caricare lo smartphone fino al 100%, dopodichè la ricarica si interrompe e ricomincia quando la batteria è scesa al 95%. Questo processo si ripete finché il dispositivo non viene scollegato dal caricabatterie. Adaptive protection : consente di caricare la batteria normalmente fino all'80%, mentre il restante 20% viene caricato più lentamente e in modo da trovare lo smartphone al 100% per quando ci si sveglia. Ovviamente, è un'opzione che va usata quando si è soliti ricaricare il dispositivo durante la notte, così che la funzione possa imparare le abitudini dell'utente giorno dopo giorno.

: consente di caricare la batteria normalmente fino all'80%, mentre il restante 20% viene caricato più lentamente e in modo da trovare lo smartphone al 100% per quando ci si sveglia. Ovviamente, è un'opzione che va usata quando si è soliti ricaricare il dispositivo durante la notte, così che la funzione possa imparare le abitudini dell'utente giorno dopo giorno. Maximum protection : permette di ricaricare lo smartphone fino all'80% e, una volta raggiunto l'obiettivo, si interrompe. Questa potrebbe non sembrare la migliore soluzione, perché non restituisce mai il dispositivo al massimo della sua carica, ma è il modo migliore per conservare più a lungo la salute della batteria.

Bisogna ricordare che non si tratta ancora di una funzionalità ufficiale, quindi potrebbe non funzionare a dovere, ma fa ben sperare per l'arrivo della One UI 6.1 nei primi mesi del 2024, anche per chi pensava di rimanere escluso da alcune novità.