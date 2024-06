Installare apk su Android sarà più sicuro: novità in arrivo dal Play Store

Il sideload delle app è un'operazione semplice su Android, visto che necessita di scaricare il file apk da installare e poi avviare l'installazione aprendo il file scaricato. Recentemente Google ha introdotto delle misure di sicurezza , come la richiesta di consenso all'installazione di apk manualmente . Si parla di sicurezza perché tali apk non possono essere scansionati dagli strumenti di sicurezza implementati da Google, e pertanto potrebbe contenere minacce non rilevabili prima dell'installazione.

La novità consiste in una nuova funzionalità del Play Store che aggiungerà alla pratica del sideload delle app Android un ulteriore livello di sicurezza. Parliamo di un nuovo controllo di sicurezza che richiederà l'autenticazione biometrica prima di procedere all'installazione dell'apk.

Come potete vedere dall'immagine in basso, condivisa da Android Authority che ha effettuato il teardown della versione più recente del Play Store, il Play Store richiederà di autenticarsi tramite il riconoscimento dell'impronta digitale per procedere all'installazione. Alternativamente, sarà anche possibile autenticarsi e confermare l'installazione inserendo il PIN del dispositivo che si sta utilizzando.

La sezione che appare per confermare l'installazione è identica a quella prevista ogni volta che è necessaria l'autenticazione biometrica su Android, come ad esempio quando si accede alle app bancarie. Si tratta di una novità sicuramente utile, la quale renderà sostanzialmente impossibile l'installazione di apk sui dispositivi Android all'insaputa del proprietario.

La novità che abbiamo appena visto non è ancora stata distribuita per gli utenti Android, visto che si trova ancora in fase di sviluppo. Visto il grado di avanzamento, ci aspettiamo che non manchi molto alla sua distribuzione per tutti.