Proton lancia Pass Monitor: più protezione per i dati dal Dark Web

Proton ha annunciato Pass Monitor, una nuova funzione integrata in Proton Pass . La novità consentirà di analizzare automaticamente le minacce nel dark web ed offre Password Health , che include l'efficacia e il riutilizzo delle password, e identifica gli account che non dispongono dell'autenticazione a due fattori (2FA). A riguardo, queste operazioni vengono eseguite sul dispositivo senza inviare i dati delle password a internet.

Riepilogando, Pass Monitor consente agli utenti di intraprendere azioni immediate per proteggere i propri account, riducendo in modo significativo il rischio di minacce informatiche. Questa funzionalità include il rilevamento delle seguenti informazioni:

Dark Web Monitoring: scansione del dark web per rilevare potenziali esposizioni di indirizzi email dell'utente, suggerendo a quest'ultimo di intraprendere azioni. Disponibile per i clienti del piano Pass Plus o superiore.

scansione del dark web per rilevare potenziali esposizioni di indirizzi email dell'utente, suggerendo a quest'ultimo di intraprendere azioni. Disponibile per i clienti del piano Pass Plus o superiore. Password deboli: identificazione delle password semplici per stimolare password più efficaci e sicure.

identificazione delle password semplici per stimolare password più efficaci e sicure. Password riutilizzate: identificazione delle istanze in cui è stata usata la stessa password per più siti o servizi al fine di consigliare la creazione di password univoche per ogni account.

identificazione delle istanze in cui è stata usata la stessa password per più siti o servizi al fine di consigliare la creazione di password univoche per ogni account. Autenticazione a due fattori (2FA) inattiva: identificazione degli account che possono essere protetti maggiormente abilitando l'autenticazione 2FA.

Infine, gli utenti potranno abilitare Proton Sentinel, la funzione di sicurezza avanzata di Proton, in grado di proteggere un account anche nel remoto caso in cui un aggressore riesca a rubare i dettagli dell'account Proton.

Pass Monitor con Password Health è disponibile per tutti gli utenti. Dark Web Monitoring è incluso per i clienti con un piano a pagamento. L'aggiornamento verrà fornito automaticamente ai già utenti nei prossimi giorni, mentre i nuovi utenti possono accedere a questa funzione scaricando Proton Pass.