Proton Mail e Calendar ricevono finalmente un'app desktop: crittografia e email offline

Tra i fornitori di questi servizi troviamo Proton , un'azienda svizzera che negli ultimi anni è salita alla ribalta lanciando diversi servizi focalizzati proprio sulla sicurezza. I principali sono Proton Mail e Proton Calendar , gli stessi per i quali sono appena arrivate delle novità interessanti.

Negli ultimi anni abbiamo visto un incremento di servizi cloud e di connettività con alti livelli di sicurezza, come quelli che offrono VPN e la gestione della posta elettronica con crittografia end-to-end .

Proton ha infatti annunciato l'arrivo dell'app ufficiale per PC e notebook di Proton Mail e Calendar. Si tratta di un'app che permetterà quindi l'accesso alla casella di posta Proton, e anche al calendario con le avanzate capacità di sincronizzazione. L'app supporta pienamente la crittografia end-to-end, uno standard di sicurezza fondamentale per chi ci tiene alla privacy delle proprie conversazioni.

L'app desktop di Proton Mail, oltre a supportare pienamente la crittografia end-to-end che già conosciamo da qualche tempo sulle app per Android e iOS, offre anche la possibilità di accedere alle email offline, ovvero quando non si è connessi a internet.

L'app è in grado di fornire questa funzionalità grazie alla memorizzazione in cache, quando il dispositivo è connesso a internet, di una grande mole di email.

Chiaramente non sarà possibile inviare e usare la crittografia quando ci si trova in modalità offline. Sarà però possibile comporre email per poi inviarle. L'app infatti automaticamente effettuerà il reale invio quando tornerà la connessione alla rete. L'app permette l'accesso offline anche senza utilizzare alcun Bridge.

Infine, l'app Proton Mail per dispositivi desktop riceverà una nuova opzione per inoltrare comunicazioni con crittografia end-to-end automatica. Tale funzionalità sarà però disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati ai profili premium.

La nuova app desktop di Proton è già disponibile per dispositivi Windows e macOS, e attualmente si trova in fase di beta testing. Trovate tutti i dettagli, compresi i link di download, a questo indirizzo.