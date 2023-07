Da mail e VPN al password manager: ecco Proton Pass

Proton è una società svizzera che ha fatto della privacy il suo cavallo di battaglia. In passato è diventata famosa per la sua Proton Mail, ma negli anni ha ampliato la sua offerta, fornendo ai suoi clienti anche un Calendario, un Drive e una VPN. Ora, invece, l'azienda ha deciso di lanciare ufficialmente Proton Pass, un password manager basato sulla crittografia end-to-end e disponibile sia in versione desktop sia in versione mobile per utenti Android e iOS.

Innanzitutto, bisogna dire che Proton Pass è open source, così che chiunque possa verificare il codice utilizzato da Proton per la sua creazione. Inoltre, Proton Pass è disponibile come estensione per i browser più utilizzati, come Chrome, Firefox, Edge e Brave, ma ancora non supporta Safari. Mentre, è disponibile come app sul Play Store e sull'App Store.

Proton Pass offre la crittografia end-to-end per le password, per i metadati, per le note e inoltre nasconde l'email tramite gli alias: viene creato casualmente un indirizzo mail che inoltra la mail all'indirizzo principale, così che si possa difendere il proprio indirizzo mail da eventuali divulgazioni di dati.

Proton Pass prevede 3 piani di pagamento:

Proton Free

Pass Plus

Proton Unlimited

Proton Free è la versione gratuita, che prevede login illimitati, note illimitate, si può sincronizzare su illimitati dispositivi ed è possibile utilizzare 10 alias.

Pass Plus ha un costo di 4,99€ al mese, fatturato annualmente, ma in questo momento in offerta limitata a 1€ al mese: prevede quanto offerto dalla versione Free ma non ci sono limiti per il numero di alias, ha l'autenticazione a due fattori e presto arriverà l'autoriempimento dei dati delle carte di credito.

Proton Unlimited ha un costo di 11,99€ al mese, adesso in offerta a 9,99€ al mese, fatturato annualmente. Semplicemente, si ha a disposizione tutta la suite di Proton nelle loro versioni premium, quindi non solo Proton Pass, ma anche Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive e Proton VPN.