PS VR2 non vende: Sony avrebbe preso una decisione drastica?

Bloomberg riferisce che Sony avrebbe messo in pausa la produzione di PlayStation VR2 per smaltire le scorte di unità non vendute

Quando abbiamo provato PlayStation VR2 (date un'occhiata alla nostra recensione, in caso ve la siate persa) siamo rimasti impressionati dalla qualità visiva e dalla comodità del dispositivo, che rappresentava un'enorme evoluzione rispetto a PS VR. Nondimeno, il prezzo elevato e il fatto di essere limitata a PS5 (anche se Sony ha annunciato di essere al lavoro per permettere di utilizzarla anche con i PC) non hanno contribuito al suo successo e secondo Bloomberg le vendite sono rallentate così tanto che Sony avrebbe messo in pausa la produzione.

Le vendite di PS VR2 non vanno bene

Partiamo dai dati ufficiali. Sei settimane dopo il lancio, Sony aveva annunciato che PS VR2 aveva venduto quasi 600.000 unità, mentre PS VR nel suo ciclo di vita era stata venduta in cinque milioni di unità. A questo punto, però, Sony non ha condiviso altri dati. Secondo alcuni analisti, il visore aveva venduto poco più di un milione di unità nel suo primo anno, e a dicembre 2023 il capo del business globale di Sony Interactive Entertainment Eric Lempel aveva detto al Financial Times che PS VR2 era "una categoria impegnativa in questo momento", aggiungendo che pensava che "ci fosse un'aspettativa più alta" per quanto riguarda la realtà virtuale nel settore del gaming. RoadToVR ha inoltre monitorato le vendite su Amazon di Meta Quest 2 e 3 rispetto al PSVR2 durante le festività natalizie e ha scoperto che le vendite dei visori di Meta hanno notevolmente superato quelle di PS VR2. ha inoltre monitorato le vendite su Amazon dirispetto al PSVR2 durante le festività natalizie e ha scoperto che le vendite dei visori di Meta hanno notevolmente superato quelle di All'inizio di quest'anno, poi, Sony ha annunciato una serie di giochi in arrivo per il dispositivo, ma nessuno di questi proviene dai PlayStation Studios. Alla notizia era seguito l'annuncio di 900 licenziamenti proprio per i PlayStation Studios, e l'imminente chiusura dello studio di Londra, incentrato sullo sviluppo della realtà virtuale. Tutto questo per dire che non va bene.

Blocco o meno della produzione, dove andrà PS VR2?