PS5 supera quota 46 milioni di unità, e festeggia il traguardo con un video emozionante

Si passa dal terrore di incontrare i Clicker in The Last of Us, all'emozionarsi di fronte ai Mooncalf in Hogwarts Legacy .

Anche nell'ottica di festeggiare i suoi primi tre anni di vita, la divisione PlayStation ha pubblicato un nuovo spot intitolato "Vivi nuove emozioni con PlayStation 5", pensato per esprimere su schermo tutte le emozioni che si provano giocando con attori in carne e ossa.

Sony ha anche rincarato la dose ricordando il numero di titoli disponibili per PS5. Lo avrete probabilmente visto nell'immagine di copertina di questo articolo. Ci sono oltre 2.500 giochi disponibili, tra cui titoli quali God of War Ragnarök, Assassin's Creed Mirage, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor, Street Fighter 6, Humanity e i remake di Dead Space e Resident Evil 4. E visto che c'era, ha snocciolato anche alcuni dei titoli in arrivo nel 2024: Helldivers 2, Concord, FINAL FANTASY VII REBIRTH, TEKKEN 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Pacific Drive e molti altri.

E ci sono anche novità hardware in arrivo per Natale. Di una vi abbiamo mostrato un assaggio sui nostri canali social in questi giorni: PlayStation Portal.