6 mesi di Apple Music gratis con PS5: ecco come

Apple e Sony hanno lanciato un'interessante promozione per i possessori della console PS5. In particolare, gli utenti potranno usufruire dell'accesso senza pubblicità al servizio di streaming Apple Music per un massimo di sei mesi. L'offerta è dedicata ai nuovi clienti del servizio ed a quelli "di ritorno qualificati" ed è disponibile fino al 15 novembre 2024. Per l'attivazione, è sufficiente scaricare ed accedere all'app Apple Music su qualsiasi modello di PS5.

Successivamente, al termine dei sei mesi, agli utenti interessati a proseguire l'utilizzo dell'app, verrà addebitato il costo standard del servizio. Inoltre, i possessori di PS5 che accettano questa promozione potranno ascoltare i brani preferiti su tutti i dispositivi supportati, inclusi PC, smartphone Android nonché dispositivi Apple. Questa offerta segue la promozione che coinvolse Apple TV+, resa disponibile sempre da Cupertino e Sony nel 2021.