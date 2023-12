PS5 Pro: caratteristiche e data di presentazione nell'ultimo leak

Successivamente, è stato evidenziato il concetto di Trinity , ovvero l'insieme di tre caratteristiche fondamentali: archiviazione veloce, ray tracing accelerato ed upscaling. Ancora, l'architettura sarà quella di RDNA3 mentre l'attraversamento della BVH sarà affidata agli hardware RT dedicato. Qui sarà incluso anche il riordino dei thread così da diminuire la divergenza tra dati ed esecuzione. Ci dovrebbero essere poi 64 KB di cache L1 per core, 512 KB di cache L2 per core e 8 MB di cache L3 condivisa.

Non mancherà la NPU XDNA2, che avrà l'obiettivo di accelerare l'upscaling temporale: si tratta di una specifica importante di PS5 Pro. In tal senso, si proverà a raggiungere un 4K upscalato con più di 3 FPS. Infine, per gli amanti dei numeri, l'utente ha dichiarato che ci saranno 3584 shader, 224 TMU e 96 ROP, affiancati da 16 GB di GDDR6 a 18 gbps. L'obiettivo di frequenza della GPU sarà di 2,0 GHz mentre il bus di memoria sarà a 256 bit con larghezza di banda di 576 GB/s. Per quanto riguarda l'annuncio ufficiale, precedenti indiscrezioni hanno ipotizzato settembre 2024.