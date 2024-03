Le indiscrezioni su PS5 Pro non sono mancate di certo, tuttavia quelle rivelate dallo youtuber Moore's Law is Dead sono sicuramente tra le più interessanti. In particolare, dopo aver dichiarato di aver ottenuto l'accesso ad un documento sulla nuova console, ha affermato che la PS5 Pro avrebbe una GPU tre volte più veloce di quella del precedente modello. A conferma di questo dato, anche le rivelazioni di Tom Henderson, il quale ha aggiunto che questa variante potrebbe debuttare per le vacanze 2024 (non è stato ancora specificato il periodo preciso).

Entrando nel vivo della notizia, secondo Henderson PS5 Pro avrebbe circa 33,5 teraflop (l'attuale modello ne ha 10,28) e che sarebbe in grado di renderizzare il 45% più velocemente dell'ultimo modello. Inoltre, avrebbe un Ray-tracing accelerato nonché beneficerebbe del sistema PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling - ovvero la "replica" di Sony all'FSR di AMD e al DLSS di Nvidia. Questa tecnologia permetterebbe di effettuare in futuro l'upscaling dei giochi alla risoluzione 8K.