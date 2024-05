Modalità Ultra-Boost e 33.5 TFLOPS: PS5 Pro impressiona, ma meno di quello che pensate

Sulla carta un aumento di potenza del 227%

La cache L1 passa invece da 128 a 256 KB, per ospitare il maggior numero di unità di calcolo per shader engine, mentre la cache L2 rimane la stessa a 4 MB.

Non solo, ma il portale riporta anche miglioramenti nella cache della GPU: la cache L0 passa da 16 a 32 MB , il che servirebbe per migliorare le prestazioni nel ray tracing (fino a tre volte).

Questo è un notevole miglioramento rispetto agli attuali 18 WGP della PS5, distribuiti in una configurazione 5-4-5-4. Entrambe le console presentano due CU per WGP, il che comporta 60 CU nella nuova macchina.

Cominciamo dai dettagli trapelati della nuova console. Richard Leadbetter di Eurogamer ha esaminato le specifiche emerse dal portale dedicato agli sviluppatori, così come altre informazioni mostrate da Sony, rivelando come la console abbia 30 WGP distribuiti su due shader engine e quattro shader array in una configurazione 8-7-8-7.

L'aumento di potenza effettivo sarà "solo" del 45%

Stando ai documenti di Sony, però, l'aumento di potenza effettivo sarà solo del 45%. Il motivo risiede, almeno parzialmente, nell'architettura RDNA 3 e nel supporto ai calcoli con precisione FP32. Questo comporta la capacità di raddoppiare la quantità di istruzioni elaborate, ma in genere non si traduce in un raddoppio lineare delle prestazioni di gioco.

Nel complesso, Leadbetter suggerisce di guardare a PS5 Pro in modo più olistico e giudicando i risultati effettivi, ricordando come l'upscaling PSSR potrebbe essere altrettanto dirompente per Sony come lo è stato il DLSS per NVIDIA.

A questo proposito, è emerso anche che la GPU di PS5 Pro avrà anche piena compatibilità con le funzionalità di DirectX12 Ultimate, che ricordiamo è supportata solo parzialmente da PS5.

Nel complesso, possiamo attenderci che la differenza di prestazioni tra PS5 e PS5 Pro possa essere paragonabile a quella tra PS4 e PS4 Pro.