PS5 Pro si avvicina al lancio: ecco i requisiti dei giochi per ricevere l'etichetta "Enhanced"

Se gli sviluppatori di giochi abbracceranno la tecnologia, otterranno l'etichetta "Enhanced", ma a quanto pare Sony, come con PS4 Pro, sarà piuttosto permissiva: ecco i dettagli.

Ormai lo sanno tutti: Sony si sta preparando a lanciare la nuova PS5 Pro . Tra le caratteristiche di punta della nuova console, nome in codice Trinity, c'è la tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), che consentirà di arrivare a 4K e 60 fps con effetti ray tracing (sapete cosa sono il ray tracing e il DLSS ?).

Cos'è l'etichetta Enhanced

I giochi Enhanced sono quei giochi per PS5 Pro che garantiranno un'esperienza ottimizzata per avvantaggiarsi della potenzialità della nuova console, tra cui la nuova tecnologia PSSR (la tecnologia di upscaling dell'azienda che debutterà con la nuova console).

I requisiti dei giochi per ricevere l'etichetta PS5 Pro Enhanced

Come confermato da Insider Gaming e The Verge, che hanno parlato con fonti interne a Sony, la casa giapponese vuole che gli sviluppatori di giochi si preparino al lancio della nuova console, aggiornando i giochi.

Per questo ha rilasciato un SDK che consentirà di sfruttare le potenzialità di PS5 Pro. Ma non saranno solo i giochi che arriveranno a 4K e 60 fps a ricevere l'etichetta PS5 Pro Enhanced.

I casi in cui i giochi potranno ricevere l'etichetta "Enhanced"

Il "riconoscimento" sarà disponibile per una varietà di altri scenari che includono i giochi a 30 fps. Gli sviluppatori hanno la possibilità di aumentare la risoluzione target per i giochi PS5 Pro che funzionano a una risoluzione fissa su PS5 o addirittura aumentare la risoluzione massima target per i giochi che funzionano a una risoluzione variabile su PS5.

Questo significa che potranno esserci giochi PS5 Pro Enhanced che funzionano tra 1080p e 1440p di risoluzione a 30fps sulla PS5 di base e funzionano tra 1280p e 2160p sulla PS5 Pro, sempre a 30 fps.

Anche un aumento a risoluzione fissa da 1440p a 2160p qualificherebbe il gioco come PS5 Pro Enhanced.

Non solo, ma per ottenere l'etichetta PS5 Pro Enhanced gli sviluppatori potrebbero mantenere risoluzione e frequenza di fotogrammi ma abilitare gli effetti di ray tracing.

Infine, un gioco che passa a 60 fps pur mantenendo fissa la risoluzione si qualificherà come titolo PS5 Pro Enhanced.

I casi in cui i giochi non riceveranno l'etichetta "Enhanced"

Di contro, la semplice esecuzione di un gioco a un frame rate più stabile su PS5 Pro non è sufficiente per ottenere l'etichetta Enhanced. Sony inoltre non aggiungerà l'etichetta ai giochi che funzionano con una risoluzione variabile e andranno a una risoluzione aumentata sulla PS5 Pro, ma senza migliorare la risoluzione massima.

Quindi, se un gioco è a risoluzione variabile da 1440p a 2160p e passa da 1800p a 2160p, non potrà ricevere l'etichetta Enhanced.