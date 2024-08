Il lancio della PS5 Pro è imminente? Emergono promettenti dettagli

PS5 Pro esiste, e potrebbe arrivare molto presto

Si torna a parlare di PS5 Pro perché durante l'ultimo Gamescom, il noto evento mondiale dedicato al mondo dei videogiochi, alcuni addetti ai lavori hanno parlato con la stampa della nuova console di Sony.

Nello specifico, le testate di Wccftech e Multiplayer avrebbero interloquito con alcuni sviluppatori, e ricevuto interessanti dettagli proprio sulla PS5 Pro. Chiaramente tali sviluppatori non erano autorizzati a parlare della nuova console non ancora annunciata da Sony, e per questo sono rimasti anonimi.

Sicuramente le informazioni appena trapelate arrivano da almeno due fonti diverse.

Il fatto ormai assodato è che la PS5 Pro esiste, su questo non ci sono dubbi. Gli sviluppatori di videogiochi, almeno parte di loro, avrebbero già ricevuto le informazioni tecniche che caratterizzeranno la nuova console di Sony, in modo da iniziare a lavorare ai titoli che verranno supportati.

Secondo quanto emerso, la nuova PS5 Pro dovrebbe gestire molto meglio l'Unreal Engine 5 rispetto alla PS5 che conosciamo bene. E il fatto che molti sviluppatori avrebbero già ricevuto le specifiche tecniche e il kit di sviluppo della nuova console è particolarmente indicativo in merito al suo lancio.

Questo infatti suggerirebbe che la PS5 Pro è ormai ultimata, e che il lancio sarebbe davvero vicino. Non abbiamo ancora una data, nemmeno in via non ufficiale. Considerando però che la PS4 Pro venne annunciata a settembre e ha debuttato sul mercato a novembre, possiamo ipotizzare che la PS5 Pro seguirà un percorso simile in termini di tempistiche.

Vi ricordiamo che, secondo i rumor emersi in precedenza, la nuova PS5 Pro dovrebbe avere molta più potenza rispetto alla PS5 che conosciamo. Ci sarà una GPU particolarmente migliorata, la quale dovrebbe garantire delle performance del 45% più alte. Ci dovrebbero essere anche dei miglioramenti al ray tracing, e chissà cos'altro.

Possiamo ipotizzare che nelle prossime settimane Sony finalmente uscirà allo scoperto sulla PS5 Pro, magari fornendo i primi dettagli sul suo lancio ufficiale. Continuate a seguirci per scoprire quando avverrà.