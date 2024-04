Si avvicina il lancio di PS5 Pro: Sony ha chiesto agli sviluppatori di preparare i giochi

Da mesi si vocifera su una variante Pro della PS5, la nota console di Sony. L'azienda potrebbe lanciarla entro la fine di quest'anno e le ultime indiscrezioni sembrano confermare questa tempistica. Difatti, pare che agli sviluppatori è stato chiesto di preparare i propri titoli affinché supportino la nuova console e le sue specifiche, come la possibilità di sfruttare tecnologie di upscaling avanzato ed un impiego più prestante del ray tracing.

Per questo motivo, pare che gli sviluppatori possano già ordinare dei test kit e che Sony si attende che tutti i giochi sottoposti a certificazione ad agosto siano compatibili con la PS5 Pro. Ancora, i titoli che presenteranno dei "miglioramenti significativi" debutteranno con la denominazione "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced). Per i titoli già in commercio, invece, si ipotizza che gli sviluppatori rilasceranno degli aggiornamenti così da aumentarne le performance.

Per quanto riguarda le specifiche di PS5 Pro - il cui nome in codice è Trinity - verrà equipaggiata con una GPU più potente ed una CPU leggermente più prestante. Nello specifico, Sony è convinta che il rendering della GPU sulla PS5 Pro sia "circa il 45% più veloce della PlayStation 5 standard". La GPU in questione, del resto, sarà più grande ed utilizzerà una memoria di sistema più veloce per supportare più efficacemente il ray tracing nei giochi.

Ancora, l'azienda starebbe implementato una "architettura di ray tracing più potente" (che potrebbe essere tre volte più veloce della variante standard di PS5).