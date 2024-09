PS5 Pro ufficiale: arriva a novembre e il prezzo è salatissimo, quasi il doppio di una PS5 Digital, vediamo le novità

Con un video della durata di circa 10 minuti, Mark Cerny, lead architect delle console di casa Sony, ha presentato PS5 Pro. O meglio, Cerny ha svelato tutte le nuove tecnologie che Sony implementerà sulla versione migliorata di PlayStation 5, senza però soffermarsi sugli aspetti relativi al lancio, al prezzo e alle caratteristiche più "fisiche" della console. Per quelli dovremo aspettare un evento dedicato, un po' come successo con PS5. In stesura

L'idea di fondo

Modalità Performance o Fedeltà? A quanto pare chi gioca su console tende a preferire la prima, tre quarti degli utenti a detta di Mark Cerny. PS5 Pro nasce con l'idea di eliminare del tutto questa scelta, facendo sì che i giochi riprodotti sulla console abbiano sia massima fedeltà che performance degne di questo nome (banalmente, 60 frame al secondo).

I grandi tre

Mark Cerny ha riassunto le più grandi novità di PS5 Pro in tre punti, denominati affettuosamente "the big three", I Grandi Tre. La nuova console avrà una GPU più grande, Ray Tracing Avanzato e Upscaling tramite intelligenza artificiale.

Di cosa si tratta in soldoni: GPU Potenziata : su PS5 Pro la GPU dispone del 67% in più di unità di calcolo rispetto a PS5 e una memoria dedicata più veloce del 28%. Questo gli permette rendering in gioco più rapidi del 45% rispetto al modello precedente, garantendo quindi un'esperienza di gioco più fluida.

: su PS5 Pro la GPU dispone del 67% in più di unità di calcolo rispetto a PS5 e una memoria dedicata più veloce del 28%. Questo gli permette rendering in gioco più rapidi del 45% rispetto al modello precedente, garantendo quindi un'esperienza di gioco più fluida. Ray Tracing avanzato : il ray tracing è stato potenziato (qualunque cosa significhi), in modo da ottenere riflessi e rifrazioni della luce più dinamici. I raggi possono essere tracciati a velocità doppia, e talvolta anche tripla, rispetto alla PS5 standard.

: il ray tracing è stato potenziato (qualunque cosa significhi), in modo da ottenere riflessi e rifrazioni della luce più dinamici. I raggi possono essere tracciati a velocità doppia, e talvolta anche tripla, rispetto alla PS5 standard. Upscaling "AI-Driven": arriva la PlayStation Spectral Super Resolution, upscaling basato sull'intelligenza artificiale che utilizza una tecnologia di machine learning per garantire una nitidezza d'immagine superiore, aggiungendo, a detta di Sony, un livello straordinario di dettaglio.

Ci sono altre novità non svelate da Cerny durante l'evento. PS5 Pro integra un SSD da 2 TB. Il modello attuale offre qualcosa come 800 GB di memoria libera per installare giochi, un po' pochi vista la mole di alcuni titoli. A bordo poi troviamo modulo Wi-Fi 7: c'è quindi una scheda di rete aggiornatissima che supporta reti wireless ad altissima velocità.

PlayStation Spectral Super Resolution

Il PSSR, acronimo di PlayStation Spectral Super Resolution, è in sostanza l'equivalente di casa Sony del DLSS di NVIDIA. Grazie alla NPU dedicata presente a bordo di PS5 Pro, la nuova console potrà ricostruire immagini ad alta risoluzione partendo da frame a bassa risoluzione. Il vantaggio, oltre a ottenere immagini più definite e degne dei pannelli dei televisori e monitor moderni, è quello anche di mantenere alte le performance. Se insomma i giochi su PS5 in modalità performance giravano magari in full HD o QHD a 60 fps, su PS5 Pro con PSSR attivo si potrà salire a 4K@60 fps o anche di più.

PS5 Pro Enhanced e Game Boost

C'è anche PS5 Pro Game Boost, ovvero la possibilità di stabilizzare o migliorare le performance di qualcosa come 8.500 videogiochi PS4 e PS5. Si tratta di miglioramenti che non necessiteranno di aggiornamenti da parte degli sviluppatori, e l'obiettivo è anche quello di migliorare la resa dei giochi PS4 che iniziano ad avere i loro anni sulle spalle. Ci sarà poi il bollino Enhanced per i giochi che saranno migliorati e ottimizzati per PS5 Pro direttamente dagli sviluppatori. Fra questi già si annoverano Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered e tanti altri.

Data di uscita e prezzo

Una cosa è certa: il prezzo non vi piacerà. In Italia e in generale in Europa verrà a costare 799,99€, praticamente come 2 PS5 Slim Digital in offerta. La data di uscita prevista è il 7 novembre 2024. Il vero problema è che al momento non sono stati annunciati giochi a essa dedicati, se non quelli già presenti che vanteranno performance migliori.

Ma le brutte notizie non finiscono qui. A questi 799,99€ dovrete aggiungerne altri 119,99€ se volete abbinarci una unità disco per console PS5, quella già disponibile anche sullo store PlayStation da abbinare eventualmente a una PS5 Slim Digital. Il totale in questo caso arriverebbe a 918,98€. Ah, non è incluso nemmeno lo stand per tenerla in orizzontale.

Le foto della PS5 Pro

Video di presentazione

Cosa giocare su PS5