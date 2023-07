PS5 Slim uscirà nel 2023 ad un prezzo economico: ecco la rivelazione di Microsoft

Difatti, è da mesi che si ipotizza il lancio della PS5 Slim, che dovrebbe essere sprovvista di lettore ottico. A riguardo, sembrerebbe che il lettore ottico, se necessario, potrebbe essere aggiunta in un secondo momento. Tra l'altro, è plausibile che questo nuovo modello sostituisca la PS5 Digital, che in pratica ha lo stesso prezzo di vendita. Dunque, gli utenti avrebbero due opzioni: l'acquisto della PS5 standard oppure il nuovo modello Slim.

La variante Slim della PS5 esiste ed arriverà entro la fine del 2023 : a rivelare questa notizia è stata Microsoft durante il processo contro la Federal Trade Commission statunitense (FTC) . Nello specifico, la società ha dichiarato che "Allo stesso modo, PlayStation già vende una digital edition della PS5 al costo di 399,99$ e dovrebbe rilasciare una PlayStation 5 Slim entro la fine dell'anno allo stesso prezzo ridotto". Dunque, anche Microsoft ha confermato le indiscrezioni già emerse in passato sui futuri progetti targati Sony .

Nei futuri progetti di Sony, poi, sembrerebbe che ci sarà spazio anche per una variante Pro della nota console. Questa versione più potente e rapida della PS5, secondo alcune anticipazioni trapelate negli scorsi mesi, potrebbe essere lanciata sul mercato entro la fine del 2024. A riguardo, ulteriori dettagli non sono ancora emersi, tuttavia, se si considera che il produttore sta pensando seriamente alla versione Slim, non è un'ipotesi remota reputare realistico il possibile lancio anche di PS5 Pro.