PS5 Slim debutta in Italia proprio in pieno Black Friday!

Lanciata poco più di un mese fa, la nuova PlayStation 5 sta catturando l'attenzione di tutti i fan del mondo: ma quando potremo finalmente acquistarla?

Ce lo svela direttamente Sony: da domani, 24 novembre, la tanto attesa console sarà disponibile in Italia presso i rivenditori autorizzati e sul sito direct.playstation.com nelle due versioni, con Ultra HD Blu-ray disc drive e Digital Edition (sapete come entrare nella modalità provvisoria di PS4 e PS5?). Ecco tutti i dettagli.

La nuova PlayStation 5 Silm è caratterizzata da un volume ridotto di più del 30% e da un peso del 18% e 24% in meno rispetto ai modelli precedenti, e offre un disco SSD da 1 TB.

Due i modelli tra cui scegliere:

PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive , che potrete acquistare a 549.99 €

, che potrete acquistare a 549.99 € PS5 Digital Edition, che potrete acquistare a 449.99 €

Ma non siete obbligati a scegliere immediatamente: se infatti optate per la Digital Edition e successivamente cambiate idea, potete aggiungere l'Ultra HD Blu-ray Disc Drive in seguito al costo di 119.99 €.

Nella confezione inoltre troverete uno stand orizzontale, mentre per chi vuole posizionare la sua nuova console in verticale dovrà acquistare separatamente lo stand verticale al prezzo di 29,99 € (compatibile con tutti i modelli PS5).