PS5 Slim ufficiale: più sottile, leggera e con unità disco modulare

Sony ha finalmente ufficializzato il nuovo modello di PS5 , caratterizzato dall'unità disco rimovibile e 1 TB di memoria interna: si tratta dell'ormai nota PS5 Slim (il nome ufficiale, però, resterà PlayStation 5), ovvero una console più sottile e più compatta rispetto a quella già disponibile sul mercato. Sarà disponibile in due versioni : una con lettore ottico ed una senza.

Entrando nei dettagli, secondo Sony questa variante sarà più piccola del 30% e più leggera del 18% e del 24% rispetto ai predecessori. In particolare, il nuovo modello sarà caratterizzato da un design modulare , con quattro pannelli di copertura separati, con la parte superiore lucida, mentre la parte inferiore rimane opaca. Questa caratteristica consentirà a chi sceglierà la versione Digital di acquistare la parte col lettore blu-ray e montarla sulla propria console (Il lettore blu-ray costerà 119,90€). Sulla parte anteriore, invece, sono presenti due porte USB-C, mentre sul posteriore una porta USB-A (sull'attuale modello, invece, è presenta una porta USB-C ed una USB-A).

Prezzi e disponibilità

Negli Stati Uniti, a partire da novembre 2023, la versione con unità disco Blu-ray Ultra HD costerà 499,99 dollari; la Digital Edition, invece, 449,99$. Per quanto riguarda l'Europa – non c'è una data precisa di lancio – la Digital Edition costerà 449,99€ mentre la versione con l'unità disco richiederà una spesa di 549,99€. Nella confezione di vendita, sarà incluso un supporto orizzontale mentre per quello verticale – che funziona su tutti i modelli di PS5 – occorrerà effettuare una spesa di 29,99€. Infine, Sony ha specificato che quando il modello precedente di PS5 terminerà, rimarrà sul mercato solo il nuovo modello.