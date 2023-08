La PS5 Slim la immaginavamo più Slim

L'ultimissima generazione arrivata sul mercato è la PS5 , presente ormai da tre anni. E i più attenti ricorderanno che per ogni console Sony ha sempre lanciato la rispettiva variante Slim . Accadrà lo stesso per la PS5?

Il video che vedete sopra mostra una presunta PS5 Slim. In realtà non vi sono menzioni esplicite al collegamento tra il modello mostrato in video e la PS5 Slim. D'altra parte il modello mostrato non corrisponde a nessuno tra quelli già presentati ufficialmente.

Ma guardando il video più di un dubbio sorge perché il dispositivo mostrato brevemente non risulta essere particolarmente sottile, come invece ci si aspetterebbe da una PS5 Slim.

Il modello mostrato sarebbe di 5 cm più basso della variante standard, con lo spessore però invariato.

Quindi rimane da capire se effettivamente si è trattato di un primo video leak della PS5 Slim oppure se invece di tratta di un prototipo che non vedremo mai in questa forma.