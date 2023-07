PS5 supera quota 40 milioni di console vendute: ecco i 40 giochi più amati dalla community

Jim Ryan, Presidente & CEO di Sony Interactive Entertainment, annuncia oggi il raggiungimento di un nuovo traguardo per PlayStation 5. La console ha infatti raggiunto il traguardo di 40 milioni di PS5 vendute ai giocatori dal suo lancio avvenuto a novembre 2020.

Ryan approfitta dell'occasione per ringraziare tutta la community, ricordando anche le difficoltà che i team PlayStation e tutti i loro partner hanno affrontato al lancio per via del COVID e i successivi problemi di approvvigionamento che hanno colpito un po' tutto il settore della tecnologia.

"Per più mesi di quanti mi piaccia ricordare, abbiamo continuato a ringraziare la nostra community per la pazienza dimostrata durante la risoluzione di questi problemi. Ma ora l'offerta di PS5 è ben rifornita, e la domanda viene finalmente soddisfatta": ricorda anche Ryan. Finalmente i tempi in cui acquistare una PlayStation 5 sembrava un miraggio sono alle spalle, tant'è che anche ora mentre vi scriviamo potete acquistarla con facilità da Amazon o da tanti altri store virtuali e fisici.