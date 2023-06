PS6 e Xbox next-gen: l'appuntamento è al 2028

In questo periodo infatti Microsoft sta conducendo una causa contro la Federal Trade Commission degli Stati Uniti, la commissione che si è opposta, e che di fatto ha bloccato, all'acquisizione di Activision Blizzard da parte della stessa Microsoft. Il contenzioso è iniziato alla fine dello scorso anno e nelle ultime ore sono emersi dei dettagli interessanti.

Le console di PlayStation e Xbox di nuova generazione sono delle entità relativamente lontane nel tempo. Però sono emersi i primi dettagli proprio sul loro lancio per vie traverse.

Activision Blizzard è anche la casa che produce la nota saga videoludica Call of Duty, ed ecco perché nella vicenda ci entra anche PlayStation.

Nei documenti legali relativi alla causa si menziona l'eventualità in cui la fusione tra Microsoft e Activision Blizzard si concretizzi prima del lancio delle console di nuova generazione.

Secondo il documento il lancio di PS6 e della nuova Xbox dovrebbe avvenire nel 2028. Se la fusione sopra menzionata avvenisse prima di tale data, a detta di Jim Ryan che è attualmente presidente e CEO di PlayStation, allora PlayStation non potrebbe condividere con Activision Blizzard i dettagli della sua nuova console per l'implementazione e l'ottimizzazione dei nuovi Call of Duty su PS6.

Questo perché chiaramente non potrebbe comunicare a un'azienda legata a Microsoft, sua nota competitor, i dettagli relativi alla console di prossima generazione.

Insomma, la vicenda è abbastanza complessa ma vediamo l'eventualità di grosse difficoltà per portare i nuovi Call of Duty, e in generale i nuovi prodotti di Activision Blizzard, su PS6. Stiamo parlando di cose che avverranno tra almeno 3 o 4 anni, tanto può cambiare.