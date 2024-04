Neanche mettere un video in pausa vi salverà dalle pubblicità su YouTube

Ma non si tratta di un nuovo modo per controllare la riproduzione, o una nuova interfaccia dell'app. No, stiamo parlando di un nuovo formato pubblicitario, che entrerà in azione quando mettete in pausa un video (sapete come aprire un canale YouTube ?).

YouTube non solo fa guerra agli ad-blocker, ma rilancia con una nuova pubblicità

"Nel primo trimestre, abbiamo visto una forte trazione dall'introduzione di un [progetto] pilota di annunci sui televisori connessi, un nuovo formato pubblicitario non interruttivo che appare quando gli utenti mettono in pausa i loro contenuti", ha affermato Schindler.

Cosa sono gli annunci durante le pause e quando arriveranno

In pratica, quando gli utenti mettono in pausa un video appariranno degli annunci, e stando al manager questa soluzione sta portando a "forti risultati" per i marchi e a "prezzi premium" da parte degli inserzionisti.

Google aveva lanciato la novità in fase di test l'anno scorso in alcuni Paesi. Per quanto riguarda il suo funzionamento, quando un utente mette in pausa un video, questo si restringe e a fianco appare l'annuncio sotto forma di finestra pop-up.

Schindler non ha spiegato quando YouTube rilascerà la funzione a una platea più ampia di utenti (o a tutti), ma sappiamo che verranno prima lanciati sulle smart TV. Allo stesso modo, non sappiamo quanto dureranno, se sarà possibile saltarli e persino se arriveranno sulle app per dispositivi mobili.