Se non avete gradito la pubblicità su Prime Video, sopporterete ancor meno i nuovi annunci interattivi

Il 2024 non sembra proprio voler dare tregua agli utenti Prime Video. Infatti, dopo aver introdotto la pubblicità sul proprio catalogo di film e serie TV appena un mese fa (in Italia), il servizio di streaming ha fatto sapere che introdurrà dei nuovi formati pubblicitari, decisamente più invasivi.

Nello specifico si tratta di annunci pubblicitari interattivi che Alan Moss, vicepresidente delle vendite pubblicitarie globali per Amazon Ads, definisce come ''facilmente acquistabili e aiutano gli inserzionisti a connettersi in modo significativo con i clienti''. Moss afferma inoltre:

Stiamo sviluppando esperienze innovative per aiutare i brand a interagire meglio con i clienti, mentre lavoriamo per trasformare la pubblicità in streaming attraverso la nostra combinazione di portata, segnali proprietari e tecnologia pubblicitaria. Gli annunci in Prime Video offrono agli inserzionisti un'esperienza senza precedenti per raggiungere qualsiasi obiettivo di marketing full-funnel.

Questo nuovo approccio consentirà agli utenti di aggiungere direttamente al proprio carrello Amazon i prodotti pubblicizzati.

Da uno studio condotto dall'azienda emerge che gli annunci interattivi sono più efficaci nell'aumentare il tasso di coinvolgimento durante il percorso di acquisto del cliente, generando molte più visualizzazioni nelle pagine dei prodotti.