Sarà quindi introdotto " un numero significativamente inferiore di pubblicità rispetto alla TV tradizionale e ai concorrenti in streaming", iniziando in USA, UK, Germania e Canada a inizio 2024, seguiti poi da Francia, Italia , Spagna, Messico e Australia nei mesi successivi.

Il mercato dello streaming casalingo non è infatti esattamente nel fiore degli anni, come già testimoniato dalla guerra condotta da Netflix alla un tempo incentivata condivisione dell'account , ed è così che, per continuare a rimanere competitivi, i vertici di Amazon hanno deciso per una direzione diversa.

Amazon ha annunciato una novità che non farà troppo piacere agli utenti Prime Video , che entrerà in vigore nel 2024: la pubblicità durante film e serie TV . Non proprio la migliore delle notizie, a poche settimane dal prossimo Prime Day .

A parziale compensazione di tutto ciò, c'è l'impegno a non rincarare il prezzo di Amazon Prime per tutto il 2024.

In compenso sarà offerta la possibilità (che generosi!) di rimuovere la pubblicità pagando 2,99$ al mese in più (questo almeno è il prezzo negli USA, quello per gli altri mercati deve ancora essere comunicato).

In ogni caso Amazon darà tempestiva comunicazione di tutti questi cambiamenti agli utenti via mail, "settimane prima" della loro introduzione. Il fatto poi che l'abbonamento ad Amazon Prime non rincari è in fondo già di per sé una buona notizia, coi tempi che corrono, ma questo vale ovviamente solo per il 2024: cosa succederà dal 2025 in poi è tutto da vedersi, ma del resto quando mai un servizio del genere potrebbe calare di prezzo?