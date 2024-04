Nel menu Start di Windows 11 arriva la pubblicità: ecco come disattivarla

Non sono stati necessari molti test a Microsoft per introdurre le pubblicità nel menu Start di Windows 11 : con l'ultimo aggiornamento facoltativo infatti potreste vedere dei suggerimenti di app (a proposito, sapete come personalizzare il menu tasto destro di Windows 11 ?).

Cosa sono le pubblicità nel menu Start di Windows 11

La mossa non era apparsa inosservata, ma la casa di Redmond aveva tranquillizzato tutti dicendo che si trattava di un esperimento non destinato a essere pubblicato "esternamente".

Da tempo Microsoft sta esplorando dei modi per inserire le pubblicità in Windows. In Windows 10 sono state introdotte anni fa sia nel menu Start che nella schermata di blocco e a maggio dell'anno scorso aveva iniziato a testarle all'interno di Esplora File .

Come disattivare le pubblicità nel menu Start di Windows 11

Se la novità non vi dovesse piacere, avete due modi per disattivare le pubblicità. Il primo è non aggiornare Windows 11. KB5036980 è un aggiornamento facoltativo, quindi potete benissimo saltarlo, se volete.

Nondimeno, prima o poi questa funzione confluirà prima o poi anche nell'aggiornamento obbligatorio. Per disattivare le pubblicità nel menu Start non dovete fare altro che premere i tasti Windows + I per entrare nelle impostazioni. A questo punto cliccate su Personalizzazione e selezionate Start (oppure potete semplicemente premere il tasto Windows e cliccare con il tasto destro su un punto vuoto del menu Start, per poi selezionare Impostazioni di Start).

Adesso disattivate l'interruttore di fianco s Mostra consigli per suggerimenti, collegamenti, nuove app e altro ancora.