Pubblicità su Amazon Prime Video: da oggi si comincia, ecco com'è

La buona notizia è che la pubblicità può essere rimossa . La cattiva notizia è che per farlo dovrete pagare un extra, come del resto si intuisce già dall'immagine di apertura.

Da oggi, 9 aprile 2024, Prime Video ha introdotto la pubblicità sul proprio catalogo di film e serie TV. La notizia non è certo una novità, dato che era stata annunciata a fine febbraio , ma solo adesso è entrata effettivamente in vigore.

Come funzionano gli annunci pubblicitari

A esclusione dei contenuti per bambini, il catalogo di Prime Video è adesso costellato da interruzioni pubblicitarie. Queste sono visibili nella timeline di ciascun contenuto, indicate da un pallino che interrompe la riga continua di avanzamento di quel titolo.

Come potete vedere anche dall'immagine qui sopra, durante gli annunci non è possibile mandare avanti velocemente o tornare indietro. In poche parole, non potete saltare la pubblicità.

La durata di questi stacchi è di circa 15 secondi ciascuno.

In alto a sinistra c'è un conto alla rovescia che indica il tempo rimanente alla fine dell'annuncio, e l'eventuale numero di annunci ancora previsti.

Per farvi un esempio, in una serie TV della durata di circa 50 minuti a episodio potete aspettarvi due stacchi pubblicitari da 15 secondi ciascuno, uno verso l'inizio e uno verso la fine dell'episodio.

Non tutti i film e le serie TV vengono per forza spezzati dalla pubblicità. Prima dell'inizio, vedrete una breve intro della durata di circa 5 secondi, come da screenshot a seguire.

La frequenza e la durata degli annunci possono variare. La nostra prima impressione è che all'inizio siano meno presenti, e poi diventino costanti. Ad esempio nella prima puntata di una serie più difficilmente li troverete, ma proseguendo con i successivi episodi tutti li avranno. Non è comunque una regola scritta e le cose potrebbero anche variare col tempo e in base alle abitudini di visione.