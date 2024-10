Google velocizza ancora la ricerca di una canzone: arriva il tasto dedicato nelle impostazioni rapide

Come attivare il nuovo pulsante Impostazioni rapide Cerca un brano

Per attivare il nuovo pulsante Cerca un brano (il primo pulsante delle Impostazioni rapide dell'app Google, ma attualmente non è ancora tradotto in italiano), bisogna installare l'ultima beta dell'app Google per Android. La novità è infatti disponibile nella versione 15.39 dell'app.

Come installare l'ultima beta dell'app Google in Android

Aprite il Play Store e toccate l'icona Cerca in basso a destra, poi toccate il campo di ricerca in alto e cercate Google. Adesso toccate il risultato e nella pagina dell'app scorrete verso il basso, poi toccate Partecipa sotto Partecipa al programma beta.

Dopo qualche minuto, vi verrà proposto l'aggiornamento: aggiornate l'app Google.

Tenete presente che la versione beta potrebbe essere instabile e dare errori. Se non volete avere problemi, aspettate la versione stabile, che dovrebbe arrivare nel giro di una settimana.

Come funziona il pulsante delle Impostazioni rapide Cerca un brano

Adesso avrete il nuovo pulsante nelle Impostazioni rapide. Per attivarlo, almeno nei Pixel, abbassate la tendina delle Impostazioni rapide e toccate l'icona a forma di matita in basso a destra.

Scorrete fino in fondo e trovate il pulsante Song Search. Tenetelo premuto e spostatelo in alto, tra i pulsanti attivi, nella posizione che più vi fa comodo, poi toccate l'icona con la freccia verso sinistra in alto a sinistra.

Per avviare la ricerca di un brano, abbassate la tendina delle Impostazioni rapide e toccate il pulsante Song Search: si aprirà la schermata di Cerca un brano, con un effetto a globo a schermo intero.

Canticchiate il brano e se viene trovata una corrispondenza si aprirà una pagina dei risultati di ricerca Google.