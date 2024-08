Su Chrome per Android sarà più facile passare alle schede in incognito: come attivare la nuova funzione

Ma chi usa spesso la modalità incognito su Android sa che entrarci e uscirci non è proprio agevole, in quanto bisogna fare un po' di tocchi . Ora però la GrandeG sta implementando un nuovo sistema che consentirà di farlo più velocemente . Scopriamo come funziona e come provarlo subito.

La modalità incognito è una di quelle funzioni estremamente utili in quanto, sebbene non impedisca ai siti web di tracciarvi, impedisce a Chrome (o qualsiasi altro tra i migliori browser Android che state utilizzando) di registrare nella cronologia la vostra storia di navigazione e le pagine che avete visitato.

La nuova funzione per entrare e uscire dalla modalità incognito in Chrome per Android

The tab switcher context menu has new options to "switch to incognito" and "switch out of incognito" in Chrome Canary for Android, so you can quickly return to your already open incognito tabs: https://t.co/rzXnBfbN4x . https://t.co/2NCKynb4mN pic.twitter.com/isk1UdGdnP

Dopo averla attivata, basta toccare e tenere premuta l'icona del tab switcher e selezionare la nuova voce Switch to Incognito . Allo stesso modo, dalla modalità incognito basta compiere la stessa azione e selezionare Switch out of Incognito .

Ci sono un paio di modi per passare dalla normale navigazione alla modalità di navigazione in incognito in Chrome per Android: normalmente dovete l'icona con il numero di schede aperte in alto a destra (tab switcher) e poi selezionare in alto la scheda In incognito (quella con il cappello e gli occhiali).

Come attivare la nuova voce per passare alla modalità Incognito

Attivare la nuova voce è semplice, ma non immediato. Prima di tutto non potete usare Chrome Stabile o Beta, ma la versione Canary dell'app, che trovate su questa pagina del Play Store.

Successivamente, dovete attivare un flag. Dopo aver installato l'app, avviatela e digitate nel campo in alto il seguente indirizzo:

chrome://flags

Adesso in alto, nel campo di ricerca dei flag Chrome, digitate il seguente testo:

Tab strip incognito switcher migration to toolbar

In basso, toccate il menu a tendina con la scritta Default e selezionate Enabled, poi riavviate Chrome Canary toccando Riavvia in fondo.

Al riavvio, la funzione sarà disponibile, ma probabilmente non la vedrete in quanto non avrete pagine in modalità incognito attive. Toccate e tenete premuta l'icona con il numero di schede aperte in alto a destra e selezionate Nuova scheda in incognito.

Ora aprite un sito e ripetendo l'azione vedrete la scritta Switch out of Incognito. Come vedete, la funzione non è ancora perfetta, se non altro perché non tradotta in italiano, ma se usate spesso la modalità incognito la adorerete.