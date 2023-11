I pulsanti di Google Drive si sdoppiano: li avete ricevuti?

Google Drive è la popolare piattaforma di Google per la gestione cloud di tutti gli account Google, con la possibilità di sincronizzare e caricare qualsiasi tipo di file. Torniamo a parlarne perché sono arrivate delle novità.

Le novità delle quali parliamo riguardano da vicino l'app Android e l'app iOS di Google Drive. BigG infatti prosegue la sua opera di rinnovamento nel segno del Material You, e lancia un aggiornamento proprio per l'interfaccia grafica dell'app Drive.

L'aggiornamento per le app Android e iOS di Drive riguarda quindi l'introduzione di alcuni nuovi elementi grafici, i quali rendono più coerente l'interfaccia dell'app con il Material You che abbiamo visto perfezionato con Android 14. Gli screenshot che trovate in galleria vi mostrano chiaramente di cosa stiamo parlando.