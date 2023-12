Correte a costruire il pupazzo di neve nei negozi LEGO: tutti i dettagli

Il pupazzo di neve è uno dei classici dell'inverno, ma se tutti sanno che bisogna usare una carota per il naso, un cappello di lana e una scopa come decorazioni, altri trucchi sono meno immediati (sapete come comprare i LEGO sullo shop ufficiale?).

Ecco perché online ci sono migliaia di guide su come farne uno e che vi spiegano tutto, dal tipo di neve adeguato, alle giuste tecniche per fissare occhi e bocca (con bulloni) e molto altro. Ma con LEGO dimenticate questi problemi, e questo fine settimana potete costruirne uno in un negozio e portarvelo a casa senza congelarvi le mani! (Leggi anche: come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti).

L'iniziativa, lanciata da LEGO Italia, vi consente infatti di andare in uno dei negozi aderenti il 2 e 3 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e costruirvi il vostro pupazzo di neve in mattoncini.

Assicuratevi di aggiungere tutti i dettagli: la carota, il cappello di lana, gli occhi, la sciarpa di lana, i rami per le braccia, la scopa e magari anche un tocco di rosa per le guance.

E non scordatevi i guanti, non vorrete che si congeli le mani! Ah, e avete messo un tocco di verde alla base, giusto per dare un po' di colore, o i bottoni del "cappotto"?

Perfetto, quando siete soddisfatti, guardatevi intorno, gustatevi gli sguardi di ammirazione degli altri e portatevelo a casa. Esatto, tutto gratis.

Ma attenzione, l'iniziativa è attiva solo nei negozi aderenti e fino a esaurimento scorte, quindi assicuratevi di andare presto nel posto giusto. Qui sotto trovate l'elenco dei LEGO Store ufficiali dove richiedere maggiori informazioni, mentre qui trovate il link a Google Maps per trovare il negozio LEGO più vicino a voi.