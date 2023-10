Comunque la pensiate, Dyson non ha paura di osare con il suo nuovo purificatore

Caratterizzati da un design particolare ma elegante, i dispositivi offrono prestazioni assolute per eliminare allergeni, microparticolato e persino formaldeide dall'aria dei nostri appartamenti. Ora il nuovo Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde , pensato per i grandi ambienti con un raggio di oltre 10 metri, rilancia con più potenza, maggiore silenziosità e un design che sicuramente non passerà inosservato (a proposito, ecco come controllare l'inquinamento elettromagnetico con gli smartphone ).

Caratteristiche tecniche

L'aerodinamica a cono sfrutta infatti l'effetto Coanda per unire due flussi d'aria su una superficie liscia, ottenendo un getto d'aria potente e condensato , con la possibilità di proiettare l'aria purificata ad angoli di 0°, 25° o 55° a seconda delle preferenze dell'utente, oltre alla modalità brezza che ottiene un effetto rinfrescante in quanto mima un movimento d'aria casuale.

Il nuovo filtro K-Carbon è in grado di catturare il triplo dell'NO2 (emessa da cibi o traffico) e anche il benzene degli odori domestici, mentre il filtro Dyson a ossidazione catalitica selettiva (SCO) è costituito da miliardi di tunnel delle dimensioni di un atomo che scompongono le molecole di formaldeide in minuscole quantità di acqua e CO2. Questo filtro è in grado poi di rigenerarsi e di distruggere la formaldeide in modo continuo, senza bisogno di essere sostituito.

Ma questa potenza implica un forte rumore? Niente affatto. Grazie al suo silenziatore di Helmholtz a banda larga, una cavità sagomata per catturare le onde sonore delle frequenze desiderate, il nuovo Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è in grado di proiettare un flusso d'aria potente con il minimo rumore.

I controlli sono garantiti dall'app MyDyson, che funge anche da telecomando (per esempio quando non si è in casa), o può essere utilizzata per programmare e monitorare la purificazione.