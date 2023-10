La linea di purificatori Dyson accoglie due nuovi prodotti entry level

Dyson non ha bisogno di presentazioni: dalle scope elettriche ai purificatori d'aria, l'azienda ha sempre saputo bene come far apprezzare i suoi prodotti al grande pubblico, non disdegnando anche la produzione di dispositivi più ''futuristici'' come le cuffie con annesso purificatorie d'aria.

Dopo aver lanciato il nuovo Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde, l'azienda va ad arricchire la sua gamma di purificatori con due prodotti entry level: il Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 ed il Dyson Purifier Cool Gen 1.