Forse non tutti i lettori sanno che Android ha un QR code scanner integrato (casomai potete approfondire qui come leggere codici QR su Android), che adesso funziona ancora meglio di prima, dato che ha appena guadagnato la capacità di zoomare automaticamente per leggere i codici QR anche da lontano (fotocamera permettendo, ovviamente).

Per essere precisi si tratta di una funzione inclusa in Google Play Services, che può essere sfruttata solo da telefoni con Android 13 e successivi. Per utilizzare lo scanner di codici QR integrato dovete aggiungerlo nei quick toggle, sopra la barra delle notifiche, e se lo puntate contro un QR lontano adesso lo vedrete ingrandirsi da solo (entro un certo limite, capacità della fotocamera permettendo appunto). Per capirsi meglio, potete dare un'occhiata alla clip qui sotto, ma del resto il funzionamento è chiaro.

A proposito di chiarezza, se usate l'app della fotocamera del vostro telefono per effettuare la scansione dei codici QR questa funzione di zoom automatico non è disponibile, dovete per forza sfruttare il sistema integrato in Android, tramite quick toggle, come abbiamo detto qui sopra.

In alternativa potete essere voi a zoomare manualmente con la fotocamera, ma la pigrizia ci insegna che quando c'è un automatismo è tutto più semplice!