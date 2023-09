iPhone 16, 17 e 18 avranno ancora qualcosa di Qualcomm

Qualcomm ha annunciato di aver prorogato l'accordo con Apple per la fornitura di sistemi Snapdragon 5G Modem-RF per i lanci di smartphone nel 2024, 2025 e 2026. In particolare, nel breve comunicato stampa, l'azienda ha evidenziato che "Questo accordo rafforza il track record di Qualcomm di leadership sostenuta nelle tecnologie 5G e prodotti".

Si tratta di una notizia di rilievo, soprattutto per Qualcomm visto che la società di Cupertino è tra i suoi clienti più importanti. Tra l'altro, si tratta di una conferma che "smentisce" alcune indiscrezioni trapelate in passato che indicavano Apple impegnata nella realizzazione di un modem proprietario. A riguardo, è probabile che l'azienda, se fossero vere queste notizie, abbia deciso di prendersi più tempo per portare finalizzare questo progetto. In ogni caso, almeno su questo punto, è opportuno attendere conferme ufficiale da parte della società.