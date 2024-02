Qualcomm è convinta: preparatevi ad una "trasformazione digitale" tra IA, 5G e Wi-Fi 7

Il futuro dell'intelligenza artificiale generativa è ibrido, con l'intelligenza integrata sul dispositivo che collabora con l'AI in cloud per fornire maggiore personalizzazione, privacy, affidabilità ed efficienza. La connettività è fondamentale per favorire la scalabilità e l'estensione dell'intelligenza artificiale generativa tra il cloud il dispositivo in locale, e le nostre soluzioni AI ci consentono di fornire connettività di nuova generazione in grado di supportare questa nuova era di AI generativa. In qualità di azienda che promuove l'informatica intelligente ovunque, stiamo fornendo strumenti per consentire a tutti di sviluppare e commercializzare casi d'uso, esperienze e prodotti con il supporto dell'intelligenza artificiale generativa in tutte le categorie di dispositivi, inclusi smartphone, PC di nuova generazione, dispositivi XR, veicoli, robotica e altro ancora.