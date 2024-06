Qualcomm realizza un nuovo SoC, ma sembra una vecchia conoscenza

Qualcomm in passato era piuttosto netta nella classificazione e nomenclatura dei suoi processori: la serie 4 per la fascia bassa, la serie 6 e 7 per la fascia media e la serie 8 per la fascia alta. Ciò è ancora vero, ma negli ultimi tempi la nomenclatura è stata leggermente rivista con l'introduzione del termine "Gen" seguito da un numero, che ha sparigliato le carte.

A complicare la situazione, è stato aggiunta anche la "s" al modello del processore, che può sembrare un modo per denotare una versione migliorata, invece si tratta di un passo indietro rispetto al modello in questione. Ed è proprio il caso del nuovo Snapdragon 6s Gen 3, che è stato svelato da Qualcomm senza fare molto clamore.

Si tratta di un processore di fascia media, che sarà disponibile sia in versione 4G sia in versione 5G e che probabilmente andrà a sostituire lo Snapdragon 695, quindi, per rimanere aggiornati su quali dispositivi arriverà, vi consigliamo di tenere d'occhio la nostra selezione di migliori smartphone, aggiornata con cadenza mensile.